أريولا على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان قبل الانضمام لريال مدريد

آخر مباريات أريولا مع باريس سان جيرمان الفرنسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

جلس ألفونس أريولا على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، أمام ميتز.

ومن المتوقع أن ينتقل الحارس الفرنسي أريولا، إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية مع نافاس حارس الفريق الملكي، خلال الساعات القليلة القادمة.

ويحرس عرين الفريق العاصمي في مواجهة ميتز، الحارس الشاب ماركين بولكا المنضم إلى باريس خلال فترة الانتقالات الحالية قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وقال توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان قبل المباراة، عند سؤاله عن عدم مشاركة أريولا: "من المحتمل أن تكون المباراة الأخيرة له معنا، هناك مفاوضات مازالت جارية، لذا قررنا عدم مشاركته".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن رين المتصدر بعد لعب ثلاث مباريات.