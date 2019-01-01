أروابارينا: موسم شباب الأهلي كان جيداً ومباراة الفجيرة ستكون صعبة

المدير الفني لنادي شباب الأهلي دبي يشدد على صعوبة مباراة فريقه أمام الفجيرة في ختام الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى رودلفو أروابارينا، المدير الفني لنادي شباب الأهلي دبي، سعادته بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الفريق، في الموسم الحالي من الدوري.

ويلعب شباب الأهلي، أمام الفجيرة مساء السبت القادم في ختام مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي، على ملعب شباب الأهلي العوير.

وقال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " نعود بعد راحة امتدت لأسبوع بعد المباراة الأخيرة، نحاول استجماع قوانا والعودة إلى حالتنا الطبيعية، وعلى الرغم من حصولنا على المركز الثاني إلا أننا نخطط لأداء مباراة قوية في ختام مشوار الدوري".

وتابع: " نواجه فريقاً يحتاج للنقاط لتفادي الهبوط، وفي مثل هذه الحالات الفرق المنافسة تلعب بقوة أكبر، لذلك نحتاج لمزيد من التركيز طوال زمن المباراة".

وواصل: " كمدرب للفريق أحرص دائماً على اختيار من أراهم الأفضل من بين اللاعبين لتشكيلة كل مباراة، سأرى من هم اللاعبين المتاحين في هذه الفترة وأحدد التشكيل المناسب للقاء وفقاً لاحتياجات الفريق وموقف كل لاعب".

وأكمل: " الموسم في تقديري كان جيداً بالنسبة لنا وللفريق، حصلنا على بطولتين تهمان جماهير النادي كثيراً، وفي الدوري ورغم البداية الصعبة أدينا بشكل جيد".

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وأتم تصريحاته قائلاً: " اعتقد أن اللاعبين بذلوا قدموا تضحيات كبيرة وتوجوا جهدهم بالحصول على لقبين".

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي يحتل المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الفجيرة المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، وبفارق الأهداف عن الإمارات صاحب المركز الثاني عشر.