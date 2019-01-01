أرنولد يكشف كواليس الهدف الرابع لليفربول

تعرف على تصريحات أرنولد بعد فوز ليفربول على برشلونة

كشف ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، عن تفاصيل الهدف الرابع للريدز والذي سجله أوريجي من ضربة ركنية.

برشلونة فشل في الحفاظ على تقدمه ذهابًا بثلاثية نظيفة على ليفربول ليخسر في أنفيلد برباعية ويودع دوري أبطال أوروبا.

وقال أرنولد في تصريحات عقب المباراة: "الهدف الرابع؟ لقد كان تصرفًا فطريًا مني وجدت أوريجي يقف وحيدًا والكرة الثانية خرجت من الملعب فقررت لعبها مباشرة".

وتابع: "لم أتوقع ما حدث ولكني فخور بالمستوى الذي قدمناه في اللقاء".

⚡️ “معجزة آنفيلد.. ريمونتادا لن تُنسى 🔴” https://t.co/c7g9izwpyp — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 7, 2019

واختتم: "أوريجي مهاجم من طراز رفيع ودائمًا يقدم الإضافة ويظهر بالمستوى المطلوب في الأوقات الحاسمة. لقد ساعدنا كثيرًا على الفوز بالمباراة".

جدير بالذكر أنّ أرنولد صنع هدفين وأوريجي سجل هدفين في ليلة تأهل ليفربول للنهائي الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا.