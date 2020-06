أرنولد يغير حذائه أمام إيفرتون لمحاربة العنصرية

دعا ترينت ألكسندر أرنولد إلى "تغيير ذو معنى" لمحاربة العنصرية ، حيث أعلن أن "النظام معطّل" في رسالة قوية على تويتر.

أظهرت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز قبل المباريات التضامن مع الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم في الشهر الماضي.

سيرتدي مدافع ليفربول الإنجليزي حذاءً مكتوبًا عليه ’black lives matter’ في مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون اليوم الأحد.

كشف أرنولد أنه سيبيع الحذاء في مزاد علني بعد المباراة وسيقوم بجمع الأموال لمؤسسة نيلسون مانديلا وتعهد باستخدام منصته للمساعدة في النضال من أجل المساواة.

حيث كتب في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "هل تتحدث على أرض الملعب، لطالما أحببت هذا الشعور ، ولكننا نحتاج الآن إلى التحدث بطرق أخرى أيضًا".

وتابع "سأرتدي حذائي الليلة مع رسالة الحياة للسود ".

وأضاف "لم يعد من الممكن أن تكون أقدامنا فقط حيث نعبر عن أنفسنا. يجب أن نستخدم ملفنا الشخصي والمنصات التي نمتلكها والأضواء التي تضيء علينا أن نقول ، لقد حان الوقت لتغيير هادف.

وكان عدد من لاعبي كرة القدم، قد تحدثوا منهم زملاء ألكسندر أرنولد في منتخب إنجلترا رحيم ستيرلينج وماركوس راشفورد ، عن عدم المساواة ودعم حركة الحياة لأصحاب البشرة السمراء منذ تأجيج القضية بعد وفاة جورج فلويد.

وأكمل حديثه: "النظام معطل ومكدس على قطاعات من مجتمعنا وعلينا جميعاً مسؤولية إصلاحه".

وواصل : الناس السود ينظرون بشكل مختلف، نحن لا نواجه التمييز في الأفعال فقط، ولكن أيضًا في الفكر، إنه أكثر من مجرد عنف وإساءة، الفرص في الحياة مقيدة إذا نظرت بطريقة معينة، كيف يكون ذلك في عام 2020؟’.

