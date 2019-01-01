أرنولد: هندرسون أراد الركلة الحرة وأثبتنا قدرتنا

أرنولد يكشف عن كواليس الضربة الثابتة التي جاء منها هدف ليفربول الأول في مواجهة تشيلسي بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإنجليزي ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول عن سعادته بنتيجة مواجهة فريقه اليوم أمام نظيره تشيلسي في الجولة السادسة من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرنولد وأكد خلالها أن الفريق قدم أفضل ما لديه خلال المباراة وكان يستحق أن يحقق الفوز.

وقال أرنولد: "هذا أمر كبير بالنسبة لنا أن نأتي لهنا أمام خصم صعب وبأداء جيد نتجاوز ما حدث معنا في منتصف الأسبوع أمام نابولي وحاولنا تنفيذ الخطة المتفق عليها ونجحنا في التأكيد على كوننا فريق رائع".

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وأضاف: "هندرسون أراد تسديد الركلة الثابتة لكنني رأيت أنها قريبة للغاية لتمر من الحائط وتتحول لهدف لذلك سددتها في زاوية الحارس بأكبر قدر ممكن من القوة".

وأكمل قائده في الفريق جوردان هندرسون: "دخلنا المباراة بثقة كبيرة للغاية وعلية تريد أن تحقق الفوز وطاردناهم في كل أنحاء الملعب، لقد قمنا بعمل رائع".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.