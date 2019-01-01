أرنولد: لا نخاف من ميسي

أرنولد يتحدث عن حظوظ ليفربول قبل مواجهة الإياب أمام برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ترينت أليكساندر أرنولد الظهير الأيمن لنادي ليفربول إن المباراة أمام برشلونة ستكون أحد أصعب المباريات التي شارك فيها خلال مسيرته.

وسيحل برشلونة مساء غد الثلاثاء ضيفًا ثقيلًا على ليفربول على ملعب أنفيلد في مواجهة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وحول المواجهة التي خسر ليفربول ذهابها، قال ترينت أليكساندر أرنولد إن هزيمة الذهاب ستصعب الأمور كثيرًا ولكن كل شيء يبقى في الملعب.

وأضاف: "من الممكن أن تكون هذه المباراة معقدة كما يقال عنها، أعتقد أنها ستكون واحدة من أصعب المباريات التي لعبتها في مسيرتي"

وتابع: " مازال لدينا الأمل في العودة، نحن لم نفقد حظوظنا بعد وسنحاول تحقيق المفاجأة والتأهل إلى المباراة النهائية في واندا ميتروبوليتانو"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مايو ٢٠١٩

وحول غياب صلاح وفيرمينو قال أرنولد: "بكل تأكيد سيكونا غيابهما مؤثرًا للغاية، نتمنى عودتهما في أقرب وقت ممكن"

وأضاف: "صلاح وفيرمينو يعطيان الكثير من الحلول ويعد وجودهما قوة إضافية خاصة في المباريات الكبيرة كتلك التي تنتظرنا أمام برشلونة"

وتابع: "سنحاول الفوز من أجلهما، هذا ما نستطيع تقديمه في الوقت الحالي، سنلعب على ما نمتلك فقط دون التفكير في أية حسابات أخرى"

وقال أرنولد حول ليونيل ميسي: "لا نخاف منه، هناك احترام فقط، سواء له أو لكل اللاعبين، لقد قدم مباراة كبيرة أمامنا ذهابًا وهذا يجبرنا على اخترامه بصورة أكبر"

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يذكر أن ليفربول كان قد خسر ذهابًا أمام برشلونة الأسبوع الماضي على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.