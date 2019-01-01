أرنولد: ميسي الأفضل في العالم

نجم ليفربول أرنولد يتغزل في ليونيل ميسي ويورجن كلوب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم ليفربول ترينت ألكساندر أرنولد إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، كما أنه أفضل لاعب واجهه على الإطلاق.

وتحدث أرنولد عن اختياراته بشأن أفضل لاعب ومدرب في الوقت الحالي، وذلك بمناسبة إتمامه 21 عامًا في لقاء خاص مع أحد المحطات الإنجليزية.

وحول ذلك، ذكر ألكساندر أرنولد أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، نظرًا للأشياء الخارقة التي يقدمها في كرة القدم.

وأضاف: "هو لاعب متكامل ويقوم بأشياء لا تفسر في كرة القدم، وعن أفضل لاعب واجهته في حياتي فهو ميسي أيضًا، اللعب ضده صعب ومعقد للغاية".

وتابع: "أفضل مدرب في العالم؟ يورجن كلوب بالطبع، التعامل معه مميز للغاية، لقد أضاف لي كثيرًا وتعلمت منه كيف أكون لاعبًا محترفًا وكيف أمثل ليفربول في المناسبات الكبرى".

وأردف: "لدي الكثير من الطموحات مع ليفربول، التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كان بداية رائعة لمسيرتي الكروية ولكنني لا أراها النهاية، أتمنى أن أحقق المزيد".

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يذكر أن أرنولد كان لاعبًا مهمًا في تشكيل ليفربول الذي احتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي توج في الموسم ذاته بدوري أبطال أوروبا.