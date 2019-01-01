أرنولد محذرًا خصوم ليفربول: ما زالنا بعيدين عن مستوانا الحقيقي

تحذير شديد اللهجة لمنافسين ليفربول على لقب البريميرليج

أطلق مدافع ليفربول أليكساندر أرنولد العنان لنفسه بتصريحات نارية، حذر خلالها المنافسين من إعصار الريدز، مشيرًا إلى أن الفريق لم يقترب بعد من قمة مستواه.

وزعم المدافع الأيمن، أن أحمر الميرسيسايد ما زال بعيدًا عن الصورة التي يريدها لنفسه، وذلك بالرغم من تربعه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقطة عن حامل اللقب في آخر عامين مانشستر سيتي، وذلك قبل مباراة ديربي الميرسيسايد.

وقبل صدام إيفرتون، قال الدولي الإنجليزي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "نعم. نحن لسنا على مسافة قريبة لدرجة 100% من مستوانا".

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وأضاف "لا أعتقد أننا خضنا أي مباراة حتى الآن وكنا سعداء للغاية بأدائنا، ربما مباراة مانشستر سيتي كانت ممتاز، لكن منذ ذلك الحين نشعر نشعر بخيبة أمل لأننا نستقبل أهداف، من الصعب قبول ذلك بالنسبة لنا، لكن الأمر الأكثر أهمية تحقيق الفوز".

وعاد بذاكرته إلى الموسم الماضي "قد نكون حققنا آمال جماهيرنا بتقديم كرة قدم رائعة، لكننا لم نصل إلى هناك (إنهاء الموسم الماضي في الصدارة)، وفي النهاية خاب أملنا".

وتابع "الآن لا يهم كيف حدث ذلك، كان من الممكن حدوث أشياء أخرى، أردنا كثيرًا الفوز بالدوري، لكن للأسف لم نتمكن أبدًا من تحقيق ذلك".

وأنهى حديثه "فاز مانشستر سيتي في الموسم الماضي بمبارياته الـ14 أو الـ15 الأخيرة، ويمكنهم فعل ذلك مرة أخرى أليس كذلك؟ ومن الصعب الحفاظ على حماسك في الوقت الراهن".