أرنولد: لا نملك أفضلية على توتنهام وسنرى من يريد اللقب أكثر

ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول يؤكد أن الحظوظ متساوية في نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه وتوتنهام هوتسبير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول أنه لا يؤمن بوجود أفضلية لفريقه في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب خلال المؤتمر الخاص باللقاء، وأكد خلالها أن الفريق سيحاول تقديم كل ما لديه من أجل الحصول على البطولة.

♦️قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي نجح ليفربول - أحد طرفي المباراة النهائية - في الوصول له بعد ريمونتادا تُدرس أمام برشلونة، دعونا نذكركم بأبرز العودات التاريخية في دوري الأبطال. 🏆 pic.twitter.com/JGsvIcqyLS — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال أرنولد: "لقد كنا في النهائي بالموسم الماضي وهم لم يصلوا له أبدًا، لكن على مستوى الجودة فكلا الفريقين لديهما لاعبين بقدرات فنية كبيرة للغاية، ستكون مواجهة قوية للغاية سنقاتل من خلالها لنرى من يريد اللقب أكثر".

وأضاف: "نحن نلعب بطريقة معينة ونحاول ألا نغير ذلك في مواجهة أي فريق، لو تركناهم يهاجموننا سيحظون بالأفضلية في المباراة، علينا أن نعمل بأقصى ما لدينا".

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وأكمل: "لدي تفاهم وعلاقة جيدة بروبرتسون وكلانا يعلم قدرات الآخر ونحاول التطور، كما أننا ندفع أنفسنا نحو تقديم كل ما لدينا، لقد قمنا بعمل طيب هذا الموسم".

جدير بالذكر أن لقاء الغد سيقام على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد بين ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.