دوري أبطال أوروبا

أرنولد: علينا الحذر فإنسيني يشبه هازارد

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Getty composite
أبرز ما قاله أرنولد عن إنسيني قبل مواجهة ليفربول ونابولي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال نجم ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد إن لاعبي الريدز عليهم الحذر من مباراة نابولي التي ستكون واحدة من أصعب مباريات الموسم الحالي.

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ويحل اليوم ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ملعب سان باولو من أجل مواجهة نابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، قال أليكساندر أرنولد إن المواجهة أمام نابولي ستكون صعبة والفوز بها سيكون بمثابة بداية قوية لرحلة الريدز من أجل الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "أثق في قدرتنا على التعامل مع هذه المباراة والتعلم من درس مباراة العام الماضي التي كادت تفقدنا بطاقة التأهل"

وتابع: "علينا الحذر من لورينزو إنسيني، مهمة مراقبته ستكون صعبة بالنسبة لي وبالنسبة لخط الدفاع نظرًا لأنه مخادع، هو مراوغ وماهر وذكي وقادر على صناعة الحلول بطرق مختلفة، إنه يذكرني بإيدين هازارد"

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يذكر أن ليفربول قد أنهى موسمه الماضي بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعدما خطف بطاقة التأهل من دور المجموعات في المباراة الأخيرة ضد نابولي.

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