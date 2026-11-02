رغم إشادة مورينيو .. أرنولد يقترب من المغادرة وليفربول يتحرك لإعادته!

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يدرس ليفربول بشكل مثير إمكانية إعادة ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ملعب أنفيلد عقب فترة صعبة عاشها المدافع مع ريال مدريد. فقد واجه اللاعب الدولي الإنجليزي صعوبات في الحصول على وقت لعب منتظم تحت قيادة جوزيه مورينيو، ما أثار شائعات حول احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت مبكر قد يكون في يناير.

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ليفربول يدرس عودة مفاجئة على سبيل الإعارة

بحسب الشبكة الإسبانية Cadena SER، يفكر ليفربول في تقديم عرض إعارة لإعادة ألكسندر أرنولد إلى أنفيلد هذا الشتاء. فقد وجد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا صعوبة في الحصول على دقائق اللعب منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صفقة زهيدة بلغت 8.5 مليون جنيه إسترليني عام 2025.

يجد نفسه حاليًا الخيار الثالث لمورينيو في مركز الظهير الأيمن، إذ جلس على مقاعد البدلاء إلى جانب دينزل دومفريس لصالح لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي خلال مواجهة مدريد الأخيرة مع برشلونة التي انتهت 2-1. وفي حين لم يشارك ألكسندر أرنولد سوى في سبع مباريات وقدّم تمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم، أفادت التقارير بأن تشيلسي أبدى هو الآخر اهتمامه باللاعب الدولي الإنجليزي صاحب الـ36 مباراة دولية. غير أن أي رحيل مؤقت سيتطلب على الأرجح بندًا إلزاميًا للشراء، إذ يسعى مدريد إلى تحقيق ربح من لاعب ارتفعت قيمته السوقية إلى 51 مليون جنيه إسترليني.

مورينيو يشيد بالجودة الفنية لألكسندر أرنولد

رغم وضعه الهامشي في البرنابيو، نال ألكسندر أرنولد فرصة نادرة في فوز الأحد بنتيجة 3-0 على راسينغ سانتاندير. وأوضح مورينيو أن قدرات الظهير الأيمن في اللعب بالكرة كانت بالضبط ما احتاجه فريقه لاختراق دفاع الخصم.

وكشف المدرب البرتغالي عقب المباراة: "أشركت ترينت، الذي لم يلعب مباريات منذ فترة، لأنني رأيت أن جودته الفنية ستساعدنا على إخراج الكرة".

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وترك المدافع انطباعًا إيجابيًا للغاية لدى مورينيو بإخلاصه عند عودته إلى المنافسة، مضيفًا: "رغم ابتعاده عن المباريات لفترة، قدّم أداءً رائعًا ومتزنًا. أنا سعيد جدًا، وأعتقد أن اللاعبين يشعرون بأننا نمرّ بفترة جيدة".

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ريال مدريد يتطلع إلى المستقبل

في حين تشير Marca إلى أن ألكسندر أرنولد لا يسعى بشكل فعلي إلى فرض رحيله عن العاصمة الإسبانية، فإن آفاقه على المدى الطويل تحت قيادة مورينيو تبقى قاتمة. فالعملاق الإسباني يبحث بالفعل عن تدعيمات محتملة، إذ برز بيدرو بورو لاعب توتنهام كهدف رئيسي، رغم مواجهته منافسة شرسة من برشلونة.

ومع بلوغ المدافع الآن 28 عامًا، تفيد التقارير بأن إدارة مدريد ترى أنه لا مستقبل طويل الأمد له في النادي بعد يناير 2027. وقد يكون الانتقال النهائي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مناسبًا في نهاية المطاف لجميع الأطراف، شريطة أن تلبي الشروط المالية تقييم مدريد.

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نافذة يناير الحاسمة تلوح في الأفق لجميع الأطراف

يتعيّن على ألكسندر أرنولد الآن البناء على أدائه المثير للإعجاب أمام راسينغ سانتاندير لفرض وجوده في التشكيلة الأساسية المعتادة لمورينيو. ولكن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير بسرعة، سيراقب كل من ليفربول وتشيلسي وضعه عن كثب. وإذا ظلّ وقت لعبه محدودًا في إسبانيا، فقد تتحقق قريبًا عودة سريعة إلى كرة القدم الإنجليزية.