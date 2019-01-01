أرنولد: أشاهد مباراة يونايتد في العام السابق لأتعلم من أخطائي

ألكسندر أرنولد نجم دفاع ليفربول الإنجليزي يؤكد أنه لا يزال يشاهد مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الموسم الماضي على أولد ترافورد ليتعلم منها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإنجليزي الشاب ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول أنه لا يزال يشاهد مباراة فريقه الأخيرة ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ليتعلم منها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني لليفربول قبيل مواجهة الجولة الـ 27 أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

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وقال أرنولد: "لازلت اتخذ من تلك المباراة مرجعًا لي من أجل أن أتعلم، هذا هو أفضل ما يمكنني أن أفعله عندما أنظر للمباريات القديمة أن أتعلم ما الذي لم أقم به على أفضل وجه وما الذي كان في حاجة للتحسن".

وأضاف: "مواجهة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالموسم الماضي كانت واحدة من تلك المباريات، لكن بدلًا من تركها تحبطني أخذت منها مرجعًا للتعلم والتطور".

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وأكمل: "كنت في حاجة لاستخدام تلك المباراة كحافز للتأكد أنها لن تتكرر من جديد ومن أجل أن أثبت أننا أفضل كثيرًا مما بدا في ذلك اليوم".

جدير بالذكر أن راشفورد كان قد سجل هدفي مانشستر يونايتد في مباراة مارس الماضي التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد وفاز فيها مانشستر يونايتد.