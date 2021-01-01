أرقام مورينيو تنهار.. توخيل يكسر رقمًا قياسيًا جديدًا للاستثنائي مع تشيلسي!

بداية عظيمة للغاية..

واصل توماس توخيل نجاحاته على رأس القيادة الفنية لتشيلسي، وهذه المرة بعد الفوز على فولهام بهدفين نظيفين يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

ومن قبل، كان جوزيه مورينيو برفقة لويس فيليبي سكولاري صاحبا البداية الأفضل دفاعيًا مع تشيلسي، ففي أول 15 مباراة حافظا على نظافة شباكهما 10 مرات.

لكن بعدما نجح توخيل في الفوز على فولهام بشباك نظيفة، بات صاحب السجل الأفضل دفاعيًا في تاريخ البلوز بالبريميرليج، بحفاظه على نظافة الشباك 11 مرة في 15 مباراة.

ولم يتلق حتى الآن توخيل سوى هزيمة وحيدة محلية مع تشيلسي كانت أمام وست بروميتش ألبيون، فيما حقق الفوز بتسع مباريات وتعادل في خمس آخرين.

الفوز على فولهام بجانب أنه أفاد توخيل على مستوى الأرقام الفردية، بل عزز من حظوظ البلوز في البقاء بالمربع الذهبي وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

التحدي المقبل بالنسبة للنادي الأزرق هو مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل بستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في إسبانيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

الجدير بالذكر أن تشيلسي أيضًا أمامه فرصة تحقيق لقب هذا الموسم، بالتواجد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ينتظر مواجهة ليستر سيتي في شهر مايو الحالي بالنهائي بملعب ويمبلي.