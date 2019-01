أرقام مانشستر سيتي| فوز قياسي في تاريخ الكؤوس الإنجليزية

جوارديولا يعادل فوزه الأكبر في مسيرته كمدرب..

سحق مانشستر سيتي ضيفه بيرتون بتسعة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية (كاراباو).

سجل الأهداف كيفن دي بروين وجابرييل جيسوس "4 أهداف" وأولكساندر زينشنكو وفيل فودن وكايل ووكر والجزائري رياض محرز.

تلك المباراة كانت رقم 19 للسيتي التي يسجل بها 5 أهداف أو أكثر منذ أغسطس 2016، وهو يتصدر القائمة أمام كبار البريميرليج.

أيضاً كان ذلك الهاتريك الثاني لجابرييل جيسوس على ملعب الاتحاد، فقط كارلوس تيفيز (4) وسيرجيو أجويرو (10) قد فعلوها أكثر منه على هذا الملعب.

كما بات مانشستر سيتي أول نادي انجليزي يسجل سبعة أهداف أو أكثر في مباريات متتالية بجميع المسابقات منذ ليدز يونايتد في أكتوبر 1967.

في الإطار ذاته عادل بيب جوارديولا انتصاره الأكبر في مسيرته كمدرب، حين فاز مع برشلونة على هوسبيتاليت بنفس النتيجة.

بالإضافة لذلك كانت خسارة بيرتون بهذا الرقم هي الخسارة الأكبر في كأس الرابطة منذ فوز ليفربول على فولهام 10-0، وهو أعلى فارق أهداف في تاريخ نصف نهائي المسابقة.

بل أكبر فارق في تاريخ نصف نهائي الكؤوس الإنجليزية بأكملها.