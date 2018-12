أرقام مانشستر| أفراح سولشاير وأحزان جوارديولا

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه هدرسفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.

على الجانب الآخر وعكس السير الطبيعي، سقط مانشستر سيتي على يد ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

تلك الخسارة هي الثانية على التوالي، والثالثة هذا الموسم، أي أكثر مما خسره أزرق مدينة مانشستر طوال الموسم الماضي في البريميرليج (هزيمتين فقط).

Manchester City have now lost more games in the Premier League this season (3) than they did in the whole of the last campaign (2).