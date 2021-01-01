إحصائيات مقلقة لمبابي أمام موناكو

تعرّض باريس سان جيرمان لهزيمة قاسية امام موناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي ليستسلم للمركز الثالث محلياً ويتهدد سعيه بالحفاظ على اللقب.

وهذه الخسارة هي السادسة لأبناء العاصمة الفرنسية هذا الموسم محلياً، وهو أكبر عدد هزائم في موسم واحد منذ استلام الرئيس ناصر الخليفي الفريق.

فرّغوا كل طاقتهم ببرشلونة https://t.co/b3PZNwzAl2 — Dina Jarkas (@JarkasDina) February 21, 2021

الملفت أن هذه الخسارة أتت مباشرةً بعد الانتصار الكاسح الذي حققه النادي على برشلونة ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-1، هاتريك منها اتى بأقدام كيليان مبابي.

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وبعد مباراة برشلونة عاد مبابي الى واجهة الاهتمام الإعلامي: هل سيمدد أم يرحل عن باريس سان جيرمان؟ إضافة الى ثنائيته التنافسية التي ظهرت مع مهاجم بروسيا دورتموند ايرلينج هالاند، في تشبيه لمنافسة مقبلة تُذكر بقطبي الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

لكن أرقام مبابي أمام موناكو أتت محيّرة بعد الهاتريك، إذ لم يُسدد أي تسديدة على المرمى، نسبة تمريراته الصحيحة هي 65%، لمس الكرة 68 كرة، نجح بعرضية واحدة من أصل 4، خسر الاستحواذ 27 مرة ومرر تمريرة مفتاحية واحدة فقط.