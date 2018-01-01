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كأس العالم للأندية

أرقام كأس العالم للأندية| راموس وسولاري وكروس واقتحام جماعي للتاريخ

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سولاري هو أول مدرب أرجنتيني يضع يده على اللقب..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً كبيراً على العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

 

هذا الفوز حمل اللقب الرابع للملكي في المسابقة، بعد 2014 و2016 و2017 وأخيراً 2018.

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أيضاً باحتساب بطولة الإنتركونتيننتال السابقة بين بطلي أوروبا وأمريكا اللاتينية مع كأس العالم للأندية، فإن ريال مدريد هو أول من يفوز بثلاثة ألقاب متتالية.

 

يأتي ذلك كنتيجة للإنجاز التاريخي بثلاثية دوري أبطال أوروبا المتتالية، والأولى من نوعها في النسخة الحديثة للبطولة.

 

في الإطار ذاته سطر سانتياجو سولاري مدرب الملكي اسمه كأول مدرب أرجنتيني يفوز بكأس العالم للأندية.

 

أيضاً توج توني كروس نفسه كأكثر اللاعبين تتويجاً بكأس العالم للأندية، حيث فاز به مع بايرن ميونيخ عام 2013، ثم مع ريال مدريد في مراته الأربع.

 

وأخيراً تقدم سيرجيو راموس ومارسيلو في قائمة اللاعبين الأكثر فوزاً بالألقاب مع ريال مدريد بـ20 لقباً لكل منهما، فقط مانولو سانشيز (21) وباكو خينتو (23) فازا بألقاب أكثر منهما. كما تقدم كريم بنزيما (17) على كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي (16).

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