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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرقام قياسية جديدة في حصيلة أجويرو ضد نيوكاسل

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الهدف الأول بعد 24 ثانية..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المزيد من الأرقام في مواجهة خصمه المفضل نيوكاسل يونايتد.

 

جاء ذلك على هامش الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج، في المباراة الجارية بتقدم سيتي 1-0، بفضل هدف أجويرو في الدقيقة الأولى.

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وجاء الهدف عقب 24 ثانية، ليصبح أسرع هدف لسيتي في البريميرليج منذ نوفمبر 2013.

تحديداً كان هذا هدف خيسوس نافاس لاعب إشبيلية الحالي، في شباك توتنهام هوتسبر.

 

حمل هذا الهدف رقم 15 لأجويرو في شباك نيوكاسل في البريميرليج، وهو أكثر عدد من الأهداف سجله لاعب ضد خصم واحد في تاريخ المسابقة.

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