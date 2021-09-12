أرقام قياسية بالجملة .. صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي!
نجح النجم المصري محمد صلاح في كتابة اسمه من حروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي مساء اليوم ضد ليدز يونايتد.
جاء هذا في المباراة التي تقام في الجولة الرابعة من البطولة ضد ليدز يونايتد على ملعب الأخير حيث افتتح المصري التهديف.
هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء هو رقم 100 له بقميص في الدوري الإنجليزي، سواء مع ليفربول أو تشيلسي.
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وسبق لصلاح أن سجل هدفين في الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي أولهما كان ضد آرسنال في مباراة السداسية الشهيرة.
ويمتلك صلاح في الوقت الحالي 98 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للريدز في 2017 قدمًا من روما.
وأصبح صلاح بهدف اليوم هو أسرع جناح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي وكذلك أسرع خامس لاعب في تاريخ البطولة.
وبحسب تقارير عديدة فصلاح هو أول جناح أجنبي يصل للهدف رقم 100 في تاريخ البطولة، وكذلك اللاعب رقم 30 الذي يسجل ذلك العدد من الأهداف.
وسبق لصلاح أن كسر الكثير من الأرقام القياسية التي تخص التهديف في الدوري الإنجليزي أهمها كان أكثر من يسجل في موسم واحد.انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة