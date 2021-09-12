أرقام قياسية بالجملة .. صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي!

محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي بمساعدة ألكسندر أرنولد ضد ليدز يونايتد.

نجح النجم المصري محمد صلاح في كتابة اسمه من حروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي مساء اليوم ضد ليدز يونايتد.

جاء هذا في المباراة التي تقام في الجولة الرابعة من البطولة ضد ليدز يونايتد على ملعب الأخير حيث افتتح المصري التهديف.

هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء هو رقم 100 له بقميص في الدوري الإنجليزي، سواء مع ليفربول أو تشيلسي.

وسبق لصلاح أن سجل هدفين في الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي أولهما كان ضد آرسنال في مباراة السداسية الشهيرة.

ويمتلك صلاح في الوقت الحالي 98 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للريدز في 2017 قدمًا من روما.

وأصبح صلاح بهدف اليوم هو أسرع جناح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي وكذلك أسرع خامس لاعب في تاريخ البطولة.

100 - Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4 — OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2021

وبحسب تقارير عديدة فصلاح هو أول جناح أجنبي يصل للهدف رقم 100 في تاريخ البطولة، وكذلك اللاعب رقم 30 الذي يسجل ذلك العدد من الأهداف.

وسبق لصلاح أن كسر الكثير من الأرقام القياسية التي تخص التهديف في الدوري الإنجليزي أهمها كان أكثر من يسجل في موسم واحد.

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