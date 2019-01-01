أرقام سلبية لتشيلسي بعد ثلاثية أياكس المفاجئة في دوري الأبطال

تشيلسي مُحبِط..

فاجأ أياكس مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دفعة واحدة خلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة، في المباراة المُقامة حاليًا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هذه الثلاثية سجلت أرقامًا قياسية سيئة للغاية لتشيلسي، حيث أصبحت المرة الأولى في تاريخ البلوز التي يتلقوا فيها ثلاثة أهداف في الشوط الأول في تاريخ مشاركاتهم في دوري أبطال أوروبا.

تامي أبراهام وضع الكرة في شباكه عن طريق الخطأ ليُحرز للضيوف الهدف الأول، ثم عاد كيبا وفشل في التعامل مع كرة ليُحرز هدفًا ثانيًا عن طريق الخطأ أيضًا للفريق الهولندي.

2 - are the second side to concede two own goals in the first half of a game after CFR Cluj (v , October 2010). Oops. pic.twitter.com/G3cd9f3Ntk — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019

الهدفان الذاتيان جعلا تشيلسي ثاني فريق في تاريخ البطولة يُحرز هدفين بالخطأ في مرماه بعد فريق سي إف آر كروج الروماني خلال مباراته مع بايرن ميونخ عام 2010.

وفي الشوط الثاني أحرز فان دي بيك الهدف الرابع لأياكس، ليكمل سلسلة الأرقام السلبية لتشيلسي، ويجعل الفريق الهولندي هو الفريق الثاني في التاريخ الذي يُحرز أربعة أهداف في شباك تشيلسي في الستامفورد بريدج.

الفريق الأول الذي سجل أربعة أهداف أو أكثر كان ليفربول في أبريل 2009، ليُحقق أياكس في نوفمبر 2019 الرقم مرة أخرى.