دوري أبطال أوروبا

أرقام سلبية لتشيلسي بعد ثلاثية أياكس المفاجئة في دوري الأبطال

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تشيلسي مُحبِط..

فاجأ أياكس مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دفعة واحدة خلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة، في المباراة المُقامة حاليًا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هذه الثلاثية سجلت أرقامًا قياسية سيئة للغاية لتشيلسي، حيث أصبحت المرة الأولى في تاريخ البلوز التي يتلقوا فيها ثلاثة أهداف في الشوط الأول في تاريخ مشاركاتهم في دوري أبطال أوروبا.

تامي أبراهام وضع الكرة في شباكه عن طريق الخطأ ليُحرز للضيوف الهدف الأول، ثم عاد كيبا وفشل في التعامل مع كرة ليُحرز هدفًا ثانيًا عن طريق الخطأ أيضًا للفريق الهولندي.

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الهدفان الذاتيان جعلا تشيلسي ثاني فريق في تاريخ البطولة يُحرز هدفين بالخطأ في مرماه بعد فريق سي إف آر كروج الروماني خلال مباراته مع بايرن ميونخ عام 2010.

وفي الشوط الثاني أحرز فان دي بيك الهدف الرابع لأياكس، ليكمل سلسلة الأرقام السلبية لتشيلسي، ويجعل الفريق الهولندي هو الفريق الثاني في التاريخ الذي يُحرز أربعة أهداف في شباك تشيلسي في الستامفورد بريدج.

الفريق الأول الذي سجل أربعة أهداف أو أكثر كان ليفربول في أبريل 2009، ليُحقق أياكس في نوفمبر 2019 الرقم مرة أخرى.

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