النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أرقام روما| المجموعة الأكبر من المسجلين في أوروبا

التعليقات()
Getty
16 لاعباً مختلفاً سجلوا أهداف الذئاب..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

فاز روما على ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإيطالي.

 

سجل للذئاب دييجو بيروتي في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، وباتريك شيك في الدقيقة 23، وزانيولو في الدقيقة 59، بينما سجل كوما باباكار هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90.

اختيارات المحررين

تلك المباراة شهدت تحقيق روما لرقم هو الأعلى في الدوريات الخمسة الكبار بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الألماني.

 

يأتي ذلك بعد أن وصل عدد مسجلي أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 16 لاعباً مختلفاً.

ويحتل روما المركز السابع بـ27 نقطة، بينما تراجع ساسولو إلى المركز الحادي عشر بـ25 نقطة.

 

الموضوع التالي:
الدوري الإنجليزي| تشيلسي ينفرد بالمركز الرابع بالفوز على واتفورد
الموضوع التالي:
ليس إشبيليه - سيلفا يكشف عن فريقه المفضل في ألعاب الفيديو
الموضوع التالي:
رسميًا - أسامة هوساوي يعلن اعتزاله اللعب نهائيًا
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | بروفايل - منتخب اليمن والمشاركة التاريخية الأولى له
الموضوع التالي:
رسميًا - حسام غالي مديرًا للكرة بالجونة
إغلاق