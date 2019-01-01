أرقام برشلونة| ميسي يفتتح عام 2019 بشكل مثالي

للعام الخامس عشر على التوالي، البرغوث يواصل التسجيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عام 2019 بالتسجيل في شباك خيتافي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لليجا.

جاء ذلك في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل 19 دقيقة من إضافة لويس سواريز لثاني الأهداف. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأتى الهدف ليعلن نجاح البرغوث في التسجيل في 15 عاماً على التوالي في الليجا.

Scorers of Barcelona's first La Liga goal of the calendar year:



2016: Lionel Messi

2017: Lionel Messi

2018: Lionel Messi

2019: Lionel Messi



Ctrl C+ Ctrl V. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Fv3Hkcoe2z — Squawka Football (@Squawka) January 6, 2019

كما كان ليونيل هو أول من سجل للبارسا في أعوام 2016 و2017 و2018 وأخيراً العام الذي بدأ لتوه 2019.

يذكر أن المباراة لا تزال جارية بتقدم البلوجرانا بهدفين مقابل هدف وحيد.