أرقام برشلونة| ميسي يفتتح عام 2019 بشكل مثالي
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أحمد أباظة فيسبوك تويتر
افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عام 2019 بالتسجيل في شباك خيتافي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لليجا.
جاء ذلك في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل 19 دقيقة من إضافة لويس سواريز لثاني الأهداف.
وأتى الهدف ليعلن نجاح البرغوث في التسجيل في 15 عاماً على التوالي في الليجا.
Scorers of Barcelona's first La Liga goal of the calendar year:
2016: Lionel Messi
2017: Lionel Messi
2018: Lionel Messi
2019: Lionel Messi
Ctrl C+ Ctrl V. 🤷♂️ pic.twitter.com/Fv3Hkcoe2z — Squawka Football (@Squawka) January 6, 2019
كما كان ليونيل هو أول من سجل للبارسا في أعوام 2016 و2017 و2018 وأخيراً العام الذي بدأ لتوه 2019.
يذكر أن المباراة لا تزال جارية بتقدم البلوجرانا بهدفين مقابل هدف وحيد.