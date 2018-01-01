فينجر يشجع زيدان على التدريب في الدوري الإنجليزي

أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال يشجع مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق على الانتقال للدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شجع المدرب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال مواطنه زين الدين زيدان على التدريب في الدوري الإنجليزي بالمستقبل القريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فينجر لصالح شبكة "بي ان سبورتس"، وأكد خلالها أن بدايته مختلفة تمامًا عما كانت عليه بداية زيدان.

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وقال فينجر: "لما لا ينضم للدوري الإنجليزي، إذا أراد التواجد مع فرق القمة وأعلى المستويات في الأيام الجارية، فعليه فورًا بالتوجه لهناك".

وأضاف: "ربما هناك بعض الأمور الغير واضحة بسبب البراكسيت وغيره من الأمور السياسية، لا نعرف إذا ما كان البريميرليج سيحافظ على قيمته السوقية أم لا".

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وأكمل: "لكن من المزايا الكبيرة للبطولة المحلية في إنجلترا أنها البطولة الوحيدة التي يتواجد فيها ستة فرق تستطيع تحقيق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي".

واختتم تصريحاته: "بداية زيدان مختلفة عني تمامًا، لقد بدأ من أفضل نادي في العالم، لو كنت مكانه لبحث عن فريق بظروف مغايره أبدأ معهم مشروع طويل الأمد".

جدير بالذكر أن زيدان كان قد ارتبط اسمه مرارًا وتكرارًا بتدريب فريق مانشستر يونايتد خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي للفريق.