يوفنتوس الأقرب لضم آرون رامسي من أرسنال

نادي يوفنتوس أصبح قريبًا للغاية من الحصول على خدمات النجم الويلزي آرون رامسي من صفوف فريق أرسنال بشكل مجاني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس أصبح قريبًا للغاية من ضم اللاعب الويلزي آرون رامسي نجم وسط ملعب فريق أرسنال.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن يوفنتوس هو الفريق الأقرب لضم صاحب الـ 28 عامًا خلال الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد اللاعب مع ناديه أرسنال بنهاية الموسم الجاري، ولن يتم تجديده بعد فشل المفاوضات بينه وبين النادي وتأكد رحيله بنهاية الموسم.

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ويستطيع رامسي التفاوض مع أي فريق في يناير والتوقيع له وحتى يمكنه الإعلان عن الانضمام لذلك النادي، لكنه لن ينضم له إلا في الصيف بعد انتهاء التعاقد مع أرسنال بشكل رسمي.

وكان فريق إنتر مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب لكن راتبه الكبير بالإضافة للمشاكل التي تواجه الإدارة في الوقت الحالي في تجديد نجم الفريق ماورو إيكاردي أبعدت النيراتزوري عن الصورة.

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان كان مهتمًا هو الآخر بالحصول على خدمات لاعب أرسنال الويلزي لكن اللاعب لم يكن متحمسًا لخوض تجربه في الدوري الفرنسي.