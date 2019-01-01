ساكا: رونالدو مثلي الأعلى وأطمح للاستفادة من شخصيته

بعد تألقه الملفت في الدوري الأوروبي أمام فرانكفورت

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد بوكايو ساكا جناح أرسنال الشاب، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، هو مثله الأعلى في كرة القدم.

صاحب الـ18 عاماً، قدم مستوى مبهر في فوز المدفعجية أمس على إينتراخت فرانكفورت الألماني، وقاد الفريق للفوز 3/0 بافتتاح مشواره بالدوري الأوروبي.

ساكا صنع الهدف الأول لزميله جو ويلوك، قبل أن يسدد الثاني بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، ويهدي الثالث لزميله بيير أوباميانج.

وقال خريج أكاديمية أرسنال:"مثلي الأعلى؟ كريستيانو رونالدو، أحب عقليته ورغبته في الوصول لأفضل مستوى ممكن من خلال عمله في الملعب".

وأضاف:"يؤدي بكل ثقة في النفس وشخصيته قوية جداً، مما يفسر لماذا يعتبر من أفضل اللاعبين في التاريخ".

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وتابع:"لا أقول أنني أمتلك نفس عقليته، ولكني أحاول بقدر الإمكان الاستفادة من مميزاته وتركيزه وعمله المستمر".

يذكر أن هدف ساكا جعله أصغر لاعب يسجل في تاريخ أرسنال بالمواجهات الأوروبية، منذ إنجاز آرون رامسي في 2008 أمام فنربخشة عندما كان عمره 17 سنة.