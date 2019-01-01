أرسنال يواصل التخبط بتعادل مُحبط على أرضه مع ولفرهامبتون

نزيف النقاط مستمر للمدرب أوناي إيمري مع المدفعجية

واصل فريق أرسنال نتائجه السيئة هذا الموسم، بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 مع ولفرهامبتون، بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

أرسنال لعب هذا اللقاء بعد الخسارة من شيفيلد يونايتد والتعادل مع كريستال بالاس بالدوري، والخروج من كأس الرابطة بركلات الترجيح أمام ليفربول.

المدرب أوناي إيمري كان يطمح لتحقيق الفوز، من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى لتخفيف الضغوط على فريقه.

الإسباني قرر إعادة مسعود أوزيل للتشكيل الأساسي مع لوكاس توريرا، مع جلوس نيكولاس بيبي كبديل غير مستخدم، وخروج جرانيت جاكا من قائمة الفريق.

الأمور بدت جيدة للمدفعجية في الدقائق الأولى، حيث قدموا مستوى جيدًا من الناحية الدفاعية والهجومية.

المهاجم الجابوني بيير أيمريك أوباميانج، نجح في افتتاح التسجيل لأرسنال بتسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

الهدف يضع هداف الفريق بجوار العديد من أساطير النادي، بالوصول للرقم 50 في 78 مباراة لعبها مع النادي اللندني.

ولفرهامبتون استفاق بشكل كبير بعد تسجيل المدفعجية، واقترب من إحراز التعادل لولا تصدي الحارس بيرند لينو.

الشوط الثاني شهد استمراراً لسيطرة ولفز، ليتمكن الفريق أخيراً من معادلة النتيجة برأسية المكسيكي راؤول خيمينيز بالدقيقة 76.

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التعادل يمثل صدمة جديدة لأصحاب الأرض، حيث وصل رصيدهم إلى 17 نقطة، في المركز الخامس بجدول البريميرليج، بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

النتيجة تمنح تشيلسي وليستر سيتي فرصة جديدة للابتعاد عن أرسنال، حيث يمتلكان 20 نقطة في المركزين الثالث والرابع.