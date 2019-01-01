أرسنال ينجح في إتمام أولى صفقاته الصيفية

موهبة برازيلية جديدة في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، لإتمام أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد، بالتعاقد مع الجناح البرازيلي جابريل مارتينيلي.

صاحب الـ17 عاماً، سبق وأن خاض العديد من تجارب الاختبار في أوروبا، كان أبرزها في مانشستر يونايتد.

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مصادر صحفية أكدت توصل أرسنال لاتفاق مع نادي إيتوانو البرازيلي، لضم لاعبه الشاب بشكل نهائي.

وأوضحت أن قيمة الصفقة وصلت قيمتها 6 مليون جنيه استرليني، يدفعها أرسنال في يونيو القادم.

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اللاعب لن يحتاج لاستخراج تصريح العمل في إنجلترا بسهولة، حيث يمتلك جواز سفر إيطالي عن طريق والده.

ويعتبر مارتينيلي واحداً من أبرز المواهب البرازيلية في الفترة الأخيرة، وتابعه أرسنال عن طريق كشافه الدولي فرانسيس كاجيجاو.