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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال يكشف سبب استبعاد كولاسيناك أمام ساوثامبتون

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كولاسيناك غاب عن تشكيل أرسنال في المباراة. تعرف على أسباب استبعاده

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

التشكيل شهد غياب سياد كولاسيناك وخروجه من القائمة كما عاد لوران كوشيليني للتواجد أساسيًا للمرة الأولى في البريميرليج بالموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أرسنال تعرض اللاعب لإصابة طفيفة في الفخذ ولذك لن يلعب ضد ساوثامبتون.

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كولاسيناك غاب عن 7 مباريات خلال الموسم الجاري مع أرسنال بداعي الإصابة.

ويحتل ارسنال المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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