أرسنال يكثف اهتمامه بمدافع جريميو

مركز قلب الدفاع من أهم أولويات أوناي إيمري

يحاول نادي أرسنال الإنجليزي، تعزيز دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليوجه أنظاره نحو نادي جريميو البرازيلي.

دفاع أرسنال يعتبر المشكلة الأولى التي واجهت الفريق بالموسم المنقضي، وأحد أسباب خروجه من الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي.

والتر كانيمان يمر بموسم ممتاز مع جريميو، ليلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية أبرزها أرسنال وسامبدوريا.

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موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن أرسنال يتابع صاحب الـ28 عاماً لعدة أرسنال ويريد التعاقد معه.

المدرب أوناي إيمري يعتبر مركز قلب الدفاع هي الأولوية الأهم له بالميركاتو، ويرى في المدافع الأرجنتيني هو اللاعب المناسبة لتقوية الخط الخلفي لفريقه.

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ويأتي كانيمان مناسباً إلى حد كبير لميزانية المدفعجية المحدودة، حيث لن تزيد قيمته عن 10.5 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يحاول أرسنال إنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن، للظفر بخدمات الدولي الأرجنتيني الذي يعتبر من أفضل المدافعين في أمريكا الجنوبية.