أرسنال يفقد لاكازيت في دور الـ16 من الدوري الأوروبي

عقوبة صارمة من الاتحاد الأوروبي على المهاجم الفرنسي بعد تعديه على لاعب باتي

تلقى أرسنال صدمة قوية في مساعيه للحصول على لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد تأهله إلى دور الـ16 من البطولة.

المدفعجية تخطوا دور الـ32 أمس الخميس، بعد التغلب على باتي بوريسوف البيلاروسي بنتيجة 3/0.

قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر

المباراة شهدت غياب المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، بعد طرده في مواجهة الذهاب لضربه أحد لاعبي باتي بدون كرة.

لكمة لاكازيت لمدافع باتي كلفته الغياب عن الإياب، ولكن يبدو أن الأمور أصبحت أسوأ من ذلك.

💢 لا يمكنك أن تستبعد عنصر الإصابات من أي رياضة، لكن يمكنك أن تقلل احتمالية حدوثها ويمكنك تقليصها

زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن امتداد غياب لاكازيت عن منافساته لمباراتين آخرين، ليصبح مجموع غيابه 3 لقاءات.

راكيتيش مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة يستبعد إنتر

وهو ما يمنعه من اللعب أمام رين الفرنسي في ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

أرسنال يلعب الذهاب على ملعب رين في 7 مارس القادم، قبل أن يستضيفه بالإمارات في 14 من نفس الشهر.

وعلى جانب آخر تعرض جيفري كوندوجبيا لاعب وسط فالنسيا للإيقاف لمدة مباراتين، لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وهو ما يبدو كمؤشر غير إيجابي للإسباني سيرجيو راموس، الذي كرر الواقعة ذاتها مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.