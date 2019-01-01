النتائج المباشرة
الدوري الأوروبي

أرسنال يفقد لاكازيت في دور الـ16 من الدوري الأوروبي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
عقوبة صارمة من الاتحاد الأوروبي على المهاجم الفرنسي بعد تعديه على لاعب باتي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تلقى أرسنال صدمة قوية في مساعيه للحصول على لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد تأهله إلى دور الـ16 من البطولة.

المدفعجية تخطوا دور الـ32 أمس الخميس، بعد التغلب على باتي بوريسوف البيلاروسي بنتيجة 3/0.

قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر

المباراة شهدت غياب المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، بعد طرده في مواجهة الذهاب لضربه أحد لاعبي باتي بدون كرة.

اختيارات المحررين

لكمة لاكازيت لمدافع باتي كلفته الغياب عن الإياب، ولكن يبدو أن الأمور أصبحت أسوأ من ذلك.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن امتداد غياب لاكازيت عن منافساته لمباراتين آخرين، ليصبح مجموع غيابه 3 لقاءات.

راكيتيش مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة يستبعد إنتر

وهو ما يمنعه من اللعب أمام رين الفرنسي في ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

أرسنال يلعب الذهاب على ملعب رين في 7 مارس القادم، قبل أن يستضيفه بالإمارات في 14 من نفس الشهر.

وعلى جانب آخر تعرض جيفري كوندوجبيا لاعب وسط فالنسيا للإيقاف لمدة مباراتين، لتعمده الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

وهو ما يبدو كمؤشر غير إيجابي للإسباني سيرجيو راموس، الذي  كرر الواقعة ذاتها مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

إغلاق