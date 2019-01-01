أرسنال يفقد داني سيبايوس حتى منتصف ديسمبر

اللاعب يغيب عن 5 مباريات هامة للفريق الإنجليزي

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي، أنباء صادمة اليوم الخميس، بعدما تأكد غياب لاعبه داني سيبايوس عن مواجهة ساوثامبتون القادمة بالدوري الإنجليزي.

المدفعجية يستعدون لمواجهة صعبة أمام القديسين يوم السبت القادم، طمحاً في كسر النتائج السلبية للفريق الفترة الأخيرة.

سيبايوس تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة فيتوريا جيماريش بالدوري الأوروبي هذا الشهر، ولم يظهر في أي مباراة بعدها.

الموقع الرسمي للمدفعجية أكد في بيان له، أن لاعب الوسط الإسباني لن يشارك ضد ساوثامبتون.

ومن المقرر أن يمتد غيابه لمنتصف ديسمبر القادم، لحين تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات الجماعية.

وهو ما يعني عدم ظهور اللاعب في الخمس مباريات المقبلة لأرسنال ضد ساوثامبتون، برايتون، وريتش سيتي، وست هام ومانشستر سيتي.

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وعلى جانب آخر تستمر الشكوك حول مشاركة سياد كولاسيناك، لمعاناته من مشكلة في أوتار الركبة تعرض لها خلال تأدية الواجب الدولي.

ويلعب أرسنال مواجهة السبت وهو في المركز السادس بجدول البريميرليج بـ17 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع و17 عن ليفربول المتصدر.