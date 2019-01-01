كأس رابطة الدوري الإنجليزي

أرسنال يفضح دفاعات ليفربول للمرة الثانية في 66 عام

التعليقات()
Getty Images
خماسية لندنية تُعيد ذكريات سيئة للريدز على ملعب أنفيلد

في مباراة مثيرة للغاية نجح أرسنال بتسجيل 5 أهداف في مرمى ليفربول على ملعب أنفيد لينتهي لقاء القمة ببطولة الكأس بنتيجة 5-5.

 

وعلى الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي إلا أن دفاعات يورجن كلوب ليست بالقوية مثل الموسم الماضي.

استقبل الفريق 5 أهداف اليوم على ملعبه من أرسنال وذلك في حدث نادر لم يحدث سوى مرتين في آخر 66 عامًا، كانت المرة الأولى أمام الجانرز أيضًا في عام 2007 حينما خسر الريدز بنتيجة 6-3 في بطولة الكأس.

اختيارات المحررين

كانت كتيبة الريدز قد نجحت في تسجيل الهدف الأول بالمباراة ولكن سرعان ما نجح الجانرز في قلب الطاولة لنشاهد مباراة نارية من الجانبين.

يذكر أن ليفربول يواصل المثيرة الناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتصدر فريق يورجن كلوب البطولة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

إغلاق