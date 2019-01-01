أرسنال يفضح دفاعات ليفربول للمرة الثانية في 66 عام

خماسية لندنية تُعيد ذكريات سيئة للريدز على ملعب أنفيلد

في مباراة مثيرة للغاية نجح أرسنال بتسجيل 5 أهداف في مرمى ليفربول على ملعب أنفيد لينتهي لقاء القمة ببطولة الكأس بنتيجة 5-5.

وعلى الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي إلا أن دفاعات يورجن كلوب ليست بالقوية مثل الموسم الماضي.

استقبل الفريق 5 أهداف اليوم على ملعبه من أرسنال وذلك في حدث نادر لم يحدث سوى مرتين في آخر 66 عامًا، كانت المرة الأولى أمام الجانرز أيضًا في عام 2007 حينما خسر الريدز بنتيجة 6-3 في بطولة الكأس.

ا̷ل̷ر̷ا̷ب̷ع̷ ̷س̷ج̷ل̷ه̷ ̷أ̷و̷ر̷ي̷ج̷ي̷ ❌

الخامس سجله أوريجي ✅😅 pic.twitter.com/fro80DlJlh — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

كانت كتيبة الريدز قد نجحت في تسجيل الهدف الأول بالمباراة ولكن سرعان ما نجح الجانرز في قلب الطاولة لنشاهد مباراة نارية من الجانبين.

يذكر أن ليفربول يواصل المثيرة الناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتصدر فريق يورجن كلوب البطولة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.