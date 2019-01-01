أرسنال يعلن غياب لاكازيت حتى بداية أكتوبر

تحامل على نفسه طوال المباريات الماضية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف الموقع الرسمي لأرسنال، عن أنباء صادمة بخصوص مهاجمه الفرنسي أليكساندر لاكازيت، قبل مواجهة واتفورد بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

لاكازيت غادر مواجهة أرسنال مع توتنهام بالجولة الرابعة من البريميرليج، بعد تعرضه للإصابة في الشوط الثاني من اللقاء.

أرسنال أكد معاناة لاكازيت من مشكلة في الكاحل، والتي ستؤدي لغيابه عن الملاعب لحوالي أسبوعين.

وأوضح النادي الإنجليزي أن اللاعب حاول التحامل على نفسه طوال الأسابيع الماضية، وشارك في بعض المباريات بدون جاهزية كاملة.

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وهو ما دفع المدرب أوناي إيمري لإراحته حتى نهاية شهر سبتمبر، على أن يعود للتدريبات الجماعية مرة أخرى في أكتوبر.

وعلى جانب آخر أكد أرسنال عودة كل من روب هولدنج، دينوس مافروبانوس، كيران تيرني وهيكتور بيليرين للتدريب قبل اللعب أمام واتفورد بعد غد الأحد.