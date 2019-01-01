أرسنال يعلن عودة كوشييلني قبل موقعة مانشستر سيتي

اللاعب أصيب الأسبوع الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نشر أرسنال بياناً مفصلاً بحالة لاعبيه المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال مطلع الأسبوع، وأعلن عودة مدافعه لوران كوشييلني للتدريبات.

وتعرض كوشييلني لإصابة على مستوى الفك في مباراة مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الجمعة الماضية بعد اصطدامه بروميلو لوكاكو، مهاجم الأخير.

وقال أرسنال في بيانه أن المدافع الفرنسي عاد للمشاركة بالتدريبات كاملة، ولكن وضح أنه لا يزال يعاني من تورم على مستوى الوجه والفك.

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وذكر البيان أن الثنائي هنريك مختريان ومايتلاند نايلز يعانيان من إصابات على مستوى القدم اليمنى وجاري تقييمهم قبل المواجهة.

وأكد التقرير خضوع هيكترو بيليرين للجراحة بنجاح، وأوضح بالمقابل أن سوكراتيس باباستاتوبلوس لن يعود للتدريبات إلا بنهاية فبراير.

وكان أرسنال قد فاز على كارديف سيتي بهدفين مقابل هدف الثلاثاء الماضي ليصعد للمركز الرابع مناصفة مع تشيلسي.