أرسنال يستعيد لاكازيت أمام شيفيلد

المدفعجية بتشكيل كامل بعد التوقف الدولي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يسعى المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، للعودة مرة أخرى لصفوف أرسنال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

لاكازيت غاب عن أرسنال لمدة شهر، لتعافيه من إصابة في الكاحل، لحقت به في التعادل مع توتنهام 2/2 في سبتمبر الماضي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن عملية تعافي لاكازيت من إصابته تسير بصورة جيدة جداً في الوقت الحالي.

ومن المتوقع جاهزيته للمشاركة مع أرسنال ضد شيفيلد يونايتد في 21 أكتوبر بالدوري الإنجليزي.

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وتمثل عودة الفرنسي دفعة كبيرة للمدرب أوناي إيمري، باستعادته جميع المصابين بما فيهم هيكتور بيليرين وكيران تيرني وروب هولدنج.

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً نجح في تسجيل هدفين في 3 مباريات لعبهم مع أرسنال هذا الموسم.