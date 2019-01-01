أرسنال يستعد لتقديم العرض الثالث لكيران تيرني

تفاؤل لدى المدفعجية تجاه ضم الظهير الاسكتلندي

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، لتقديم عرضه الثالث من أجل التعاقد مع الظهير الاسكتلنندي كيران تيرني لاعب سيلتك.

أرسنال تقدم بعرض أول لتيرني ببداية السوق الحالي بـ15 مليون جنيه إسترليني، لكنه قوبل بالرفض القاطع.

بعدها قرر المدفعجية العودة بعرض ثالث قيمته 25 مليون جنيه إسترليني، تدفع على عدة أقساط، ولكن سيلتك لم يرحب بالفكرة.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أكدت استعداد أرسنال لتقديم عرض ثالث بنفس المبلغ، مع طريقة دفع تناسب مطالب نظيره الاسكتلندي.

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ويثق المدرب أوناي إيمري في قدرة ناديه على إتمام الصفقة، قبل إغلاق سوق الانتقالات في انجلترا الخميس القادم.

وعلى جانب آخر يستمر بحث أرسنال عن قلب دفاع جديد، نظراً لاقتراب الثنائي لوران كوسيلني وشكودران موستافي من الرحيل.