أرسنال يراقب حارس لاتسيو لتعويض رحيل تشيك

غموض مستمر حول مركز الحارس الثاني لأرسنال

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع توماس ستراكوشا حارس نظيره الإيطالي لاتسيو.

الحارس الألباني يعتبر من الأفضل في مركزه بالكالتشيو في الفترة الأخيرة، ليلفت أنظار العديد من الأندية الكبرى.

موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد رغبة المدفعجية في ضم اللاعب، تعويضاً لرحيل نجمه المخضرم بيتر تشيك.

الصفقة لا تبدو سهلة حيث طلب لاتسيو 40 مليون يورو للتخلي عن صاحب الـ24 عاماً.

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المبلغ يبدو قمة في الصعوبة على المدفعجية، نظراً للميزانية المحدودة للنادي الإنجليزي هذا الصيف.

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(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/ThJoYXnyOz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وعلى الجانب الآخر يراقب نيوكاسل يونايتد الموقف، حيث يرغب هو الأخر في ضم حارس جديد.