أرسنال يحسم صفقة لويز والإعلان الرسمي خلال ساعات

تعرف على تفاصيل التعاقد مع لويز

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توصل نادي أرسنال الإنجليزي لاتفاق مع تشيلسي لأجل الحصول على خدمات ديفيد لويز قبل غلق سوق الانتقالات.

لويز غاب عن تدريب البلوز أمس، الأربعاء، بهدف الضغط على الإدارة للسماح له بالرحيل لأرسنال.

وعلم Goal أنّ البرازيلي سوف يرتدي قميص الجانرز مقابل 8 ملايين إسترليني وفي الطريق للخضوع إلى الكشف الطبي.

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لموسمين.

وسوف يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات إذ يٌغلق سوق الانتقالات في إنجلترا مساء اليوم قبل انطلاق الدوري الإنجليزي غدًا.

جدير بالذكر أنّ أرسنال يحاول إتمام صفقة فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة قبل غلق سوق الانتقالات.