أرسنال يحاول تقسيط صفقة كاراسكو - والبلجيكي يرحب بتخفيض راتبه

المفاوضات مستمرة بين المدفعجية وداليان يفانج من أجل كاراسكو بعد رفض العرض الأول

يواصل نادي أرسنال الإنجليزي، مفاوضاته مع نظيره الصيني داليان يفانج، من أجل التعاقد مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو.

أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، يسعى لضم لاعب جناح خلال سوق الانتقالات الحالي، نظراً للنقص الواضح بهذا المركز لدى فريقه.

كاراسكو يعتبر هو الهدف الأول للمدفعجية، حيث يطلب داليان يفانج مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عنه.

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صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية، أكدت أن ضعف ميزانية أرسنال، دفعه لمحاولة الحصول على اللاعب في صفقة إعارة مع خيار الشراء.

وهو العرض الذي تم رفضه من النادي الصيني بشكل قاطع، حيث يريد الحصول على مقابل مالي يستغله لتعويض رحيل كاراسكو المحتمل.

ويحاول المدفعجية في الوقت الحالي التوصل لاتفاق بتقسيط مبلغ الصفقة على دفعات، مع وجود إضافات مستقبلية ترفع من قيمتها.

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وأما من ناحية كاراسكو فأبدى اللاعب ترحيبه بتخفيض راتبه الذي يصل إلى 8.8 مليون جنيه إسترليني، لتسهيل انتقاله لأرسنال وعودته لأوروبا.

يذكر أن الدولي البلجيكي يستعد للظهور مع منتخب بلاده مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة اسكتلندا في تصفيات يورو 2020.