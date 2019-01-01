أرسنال يجد بديل رامسي في الدوري الإيطالي

زميل توريرا السابق قد يلحق به في المدفعجية

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي دينيس برايت، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أرسنال سيخسر نجمه الويلزي آرون رامسي، بعدما قرر اللاعب الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

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المدرب أوناي إيمري بدأ البحث عن بدائل جديدة، ويبدو أنه استقر على خليفة رامسي من الدوري الإيطالي.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" أكدت أن أرسنال يريد التعاقد مع برايت نجم وسط سامبدوريا.

اللاعب البلجيكي انضم للفريق الإيطالي قادماً من أندرلخت في 2016، ولعب معه 101 مباراة حتى الآن.

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وقدم برايت مستويات مميزة مع سامبدوريا، مما دفع إيمري للاهتمام به في صفقة تبلغ قيمتها نحو 17 مليون جنيه استرليني.

وفي حالة انضمامه للمدفعجية سيكون برايت هو ثاني لاعب من سامبدوريا ينتقل لأرسنال في عهد إيمري، حيث تعاقد النادي اللندني مع الأوروجوياني لوكاس توريرا الصيف الماضي.