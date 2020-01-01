أرسنال يتسلح بالشرط الجزائي لكسر عقد توماس بارتي

هل ينجح النادي اللندني؟..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي، نجم وسط أتلتيكو مدريد.

بارتي، البالغ من العمر 26 عامًا، يقدم مستويات طيبة مع الأتلتي هذا الموسم، إذ شارك في 33 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

الدولي الغاني، أبدى سعادته في التواجد ضمن صفوف الروخي بلانكوس، وهو في مرحلة المفاوضات مع النادي من أجل تمديد عقده.

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وقالت صحيفة "Libertad Digital" الإسبانية، إن أرسنال أخبر وكلاء بارتي، أنه مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقده مع الأتلتي، والبالغ قيمته 42 مليون جنيه استرليني، حال فشل التوصل لاتفاق من أجل تمديد العقد.

ويلعب بارتي، في صفوف الفريق الأول لأتلتيكو مدريد منذ صيف 2015، ولم يحمل قميص فريق آخر منذ ذلك الوقت.

يذكر أن عقد بارتي الحالي مع أتلتيكو مدريد ينتهي في صيف 2023، مع العلم أن قيمته السوقية تبلغ 50 مليون يورو حاليًا.