أرسنال يتحرك نحو مدافع تورينو

تدعيمات دفاعية للمدفعجية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية أن أرسنال في مفاوضات جادة للتعاقد مع أرماندو إيتزو، مدافع تورينو، لتعزيز الخط الخلفي.

وارتبط أرسنال بعدة اسماء لتدعيم دفاعه الفترة الماضية مثل جونيور فيربو من ريال بيتيس، ودجيني داكونام، مدافع خيتافي.

وذكرت "إكسبريس" و"سبورت إيطاليا" إن وكيل إيتزو متواجد في لندن بالوقت الراهن، ويتوقع دخوله في مفاوضات مع أرسنال.

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وأوضحت التقارير أن تورينو قد يوافق على التخلي عن قلب دفاعه الدولي الإيطالي في حال وصول عرض في حدود 30 مليون يورو.

ويحظى إيتزو بمتابعة من إنتر، لاتسيو، إشبيلية، بالإضافة للمدفعجية بحسب التقارير في إيطاليا.

وشارك إيتزو في 37 مباراة وسجل أربعة أهداف مع تورينو في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.