نابولي يواصل مزاحمة أرسنال على ضم بيبي

أين يلعب الإيفواري الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن رفع نابولي لعرضه للتعاقد مع نيكولاس بيبي، مهاجم ليل، بعد اقترب أرسنال من حسم الصفقة في الساعات الأخيرة.

التقارير القادمة من إنجلترا وإيطاليا السبت أكدت اقتراب أرسنال من إتمام الصفقة، بانتظار التوصل لاتفاق شخصي مع بيبي ووكيله.

وذكرت "ريبوبليكا" أن مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي اتصل شخصياً ببيبي لإقناعه بالانضمام لصفوف نابولي.

وأوضحت "لاجازيتا" أن نابولي مستعد لعرض راتب يبلغ خمسة ملايين يورو على المهاجم الإيفواري للتفوق على أرسنال.

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التقارير تتحدث أن سبب توقف الصفقة بين نابولي وبيبي هو عمولة الوكيل التي قد تصل إلى ثمانية مليون يورو، والتي لا يريد أرسنال دفعها كذلك.

وأشارت "لاجازيتا" أن نابولي سيعود لإيرفينج لوزانو، نجم بي إس في إيندهوفن، مجدداً حال فشله في ضم بيبي.

ويلعب نابولي ودياً مساء الأحد أمام ليفربول في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.