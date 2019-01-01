لينو يغير مخططات أرسنال في الميركاتو

موسم أول مميز للحارس الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت الصحافة الإنجليزية عن تغيير في استراتيجية أرسنال في سوق الانتقالات بخصوص حراسة المرمى الموسم المقبل بعد اتضاح موقف بيرند لينو، الحارس الأساسي.

واعتزل بيتر تشيك، بديل لينو، اللعب بنهاية الموسم الماضي، مما كان سيدفع أرسنال للتوجه لسوق الانتقالات لتعويضه.

وأوضحت "إكسبريس" أن لينو أخبر المدرب أوناي إيمري رغبته لعب كل المباريات الموسم المقبل محلياً وأوروبياً، مما يغير الخطط بخصوص التعاقد مع بديل.

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وأشارت الصحيفة أن أرسنال سيتجه لاستدعاء إيميليانو مارتينيز، حارس الفريق الأرجنتيني، من إعارته في صفوف ريدينج ليكون بديلاً للينو الموسم المقبل.

ولم يلعب مارتينيز مع أرسنال إلا سبعة لقاءات منذ انضمامه قبل ست سنوات إلى صفوف أرسنال، وخرج معاراً في أكثر من مناسبة سابقة.

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ويخوض أرسنال منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بخلاف التزاماته المحلية، بعد فشله في دخول المربع الذهبي للبريميرليج.