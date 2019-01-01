والد موستافي يعترف بضرورة رحيله عن أرسنال

رداً على تصريحات أوناي إيمري الأخيرة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد والد شكودران موستافي مدافع أرسنال، أن الرحيل عن الفريق خلال هذا الصيف، هو الخيار الأفضل للجميع بالوقت الحالي.

أوناي إيمري خرج في تصريحات صحفية أمس الخميس، ليؤكد ضرورة رحيل المدافع الألماني، من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام، بعد خروجه من حسابات رفقة المصري محمد النني.

كويتيم موستافي والد اللاعب ووكيل أعماله، يتفق مع المدرب الإسباني على قرار مغادرة النادي.

وقال في تصريحات صحفية:"شكودران حظى بوقت رائع في أرسنال، لديه عامين على نهاية عقده ويمكنه أيضاً البقاء في لندن".

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وأضاف:"في النهاية أرى رحيله هو الخيار الأفضل لجميع الأطراف، ولكن يجب الاتفاق على شروط الانتقال أولاً، خاصة النواحي المالية".

يذكر أن موستافي لعب 115 مباراة بقميص أرسنال منذ انضمامه للفريق من فالنسيا في 2016.