منافسة شرسة بين ميلان وإنتر على ضم جاكا

الدولي السويسري على أعتاب الرحيل عن أرسنال

دخل الثنائي الإيطالي إنتر وميلان، في سباق محتدم من أجل التعاقد مع لاعب وسط أرسنال جرانيت جاكا في يناير القادم.

الدولي السويسري يعيش فترة من الغموض مع المدفعجية، بعد خلافه الأخير مع جماهير الفريق بمواجهة كريستال بالاس، وقرار المدرب أوناي إيمري بسحب الشارة منه.

جاكا لم يظهر في أي مباراة مع أرسنال منذ التعادل مع بالاس، لتشتعل التكهنات حول استمراره بالنادي اللندني.

شبكة "سكاي" الألمانية، كشفت عن اهتمام إنتر وميلان من أجل الخصول على خدمات اللاعب بالميركاتو الشتوي.

ميلان يعتبر من أبرز المهتمين بجاكا منذ فترة طويلة، ويحتاج للاعب وسط لسد العجز الذي يعاني منه الفريق بالفترة الأخيرة.

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وعلى الجانب الآخر يهتم أنطونيو كونتي مدرب إنتر، بجلب المزيد من الخيارات بوسط النيراتزوري، بعدما اشتكى أكثر من مرة لعدم وجود العمق الكافي بالتشكيل.

ويعد خيار الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء، هو الاحتمال الأقرب بالوقت الحالي، بوجود اهتمام انجليزي من نيوكاسل يونايتد.