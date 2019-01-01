إيمري عقب توديع كأس الرابطة: استمتعت بالمباراة رغم تلقينا 5 أهداف

المدرب الإسباني أشاد بمستوى مسعود أوزيل ولوكاس توريرا وهيكتور بيليرين

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن استمتاعه بمواجهة فريقه مع ليفربول، رغم الخسارة بركلات الترجيح، بعد التعادل 5/5 في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

خماسية أرسنال أحرزها جابريل مارتينيلي هدفين، وهدف لكل من ماتيلاند نايلز ولوكاس توريرا وجو ويلوك.

وأما ليفربول فجاءت أهدافه عن طريق ثنائية لديفوك أوريجي، وهدف لجيمس ميلنر، أليكس أوكسليد تشامبرلين وشكودران موستافي في مرماه.

إيمري قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"كانت مواجهة رائعة، استمتعت بها كثيراً، ليس من الجيد استقبال 5 أهداف ولكني أحب لعب هذه المباريات".

وعن مستوى مسعود أوزيل:"قدم مستوى جيد وساعد الفريق بمهارته وطاقته الإيجابية، استبداله كان متفقاً عليه قبل اللقاء حتى لا يشعر بالتعب".

أسطورة البرازيل يحرض نيمار على باريس سان جيرمان

مورينيو يريد العودة للدوري الإنجليزي من بوابة أرسنال

وعندما سؤاله عن إمكانية لعبه بالدوري الإنجليزي الأسبوع القادم:"نعم هناك إمكانية كبيرة لظهوره".

وأما عن لوكاس توريرا وبيليرين:"الليلة كانت مجرد خطوة لهما، لكنهما لعبا بشكل جيد جداً وهناك فرصة لظهورهما بصفة أساسية".

استبعاد تشاكا:" لا يمكنني الحديث عن أي شيء الآن ولا الكشف عن الطريقة التي سنلعب بها يوم السبت".

ركلات الترجيح:"دائماً ما تكون 50/50 نشعر بالحزن بعد الخسارة بكل تأكيد ولكن بالنسبة للمشجعين كانت مباراة رائعة".

وعلى جانب آخر قال هيكتور بيليرين ظهير المدفعجية :"غرفة الملابس في أرسنال دائماً قوية، نحن الآن في حالة تماسك ونسعى لتحسين النتائج".

يذكر أن الخروج يزيد من متاعب أرسنال، حيث يعاني من نزيف للنقاط بالدوري الإنجليزي، ويستعد لخوض مواجهة صعبة ضد ولفرهامبتون الأسبوع المقبل.