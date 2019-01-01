برايت يكشف سبب فشل انتقاله لأرسنال

اللاعب كان متحمساً لفكرة الانتقال للمدفعجية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف دينيس برايت لاعب وسط ليستر سيتي، عن الأسباب التي دفعته لرفض الانتقال لأرسنال خلال مرحلة الشباب.

برايت لعب لأندية أندرلخت وجينك في بلجيكا، وتلقى فرصة اللعب لأرسنال ولكنه رفضها مفضلاً البقاء في بلاده بتلك الفترة".

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "جارديان":" كانت أمامي 3 أو 4 خيارات جيدة جداً للرحيل عن النادي".

وأضاف:"قمت بزيارة أرسنال، أياكس، ليل وأندرلخت، الانتقال للمدفعجية كانت فكرة وخطوة رائعة جداً، من الناحية الرياضية والمالية أيضاً مقارنة براتبي في أندرلخت".

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وتابع:"قررت الاستمرار في بلجيكا لاستكمال تعليمي، حرصت على ذلك لعدم وجود أي ضمانات وقتها لاستمراري كلاعب كرة قدم جيد ومعروف".

يذكر أن برايت ارتبط بالانتقال لأرسنال بسوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يرحل عن سامبدوريا وينضم لليستر.