كولاسيناك مرشح لمغادرة أرسنال

اللاعب البوسني عقده ممتد حتى 2022

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن سعيد كولاسيناك، مدافع أرسنال كان قريباً من مغادرة صفوف الفريق اللندني خلال الانتقالات الصيفية.

كولاسيناك انضم في 2017 إلى صفوف أرسنال قادماً من شالكه مجاناً بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الألماني.

مورينيو: أوباميانج يمكنه التألق مع فيرمينو في ليفربول

المزيد من الفرق

وأوضحت "بيلد" أن شالكه حاول إعادة ضم كولاسيناك خلال الميركاتو الصيفي الأخير في ظل العلاقة القوية بين إدارة النادي واللاعب.

وذكر التقرير أن كولاسيناك لم يكن يمانع فرضية العودة مجدداً للبوندسليجا، ولكن شالكه تعاقد مع جوان ميراندا من برشلونة في نفس المركز.

لينو: شعرنا بخيبة آمل أمام توتنهام كان بإمكاننا الفوز

الدولي البوسني كان محط الاهتمام في الآونة الأخيرة بعد الاعتداء الذي تعرض له ولزميله مسعود أوزيل من قبل مسلحين في شوارع لندن.

ويمتد عقد كولاسيناك مع المدفعجية حتى يونيو 2022، وشارك اللاعب أساسياً أمام توتنهام في اللقاء الأخير بالبريميرليج.