رسمياً - أرسنال يعلن رحيل كوسيلني إلى بوردو

بعد سلسلة من الجدل حول مستقبل الفرنسي المخضرم

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن رحيل مدافعه الفرنسي المخضرم لوران كوسيلني إلى بوردو الفرنسي.

كوسيلني كان يتبقى عام واحد على نهاية عقده مع المدفعجية، لكنه أراد الرحيل في صفقة انتقال حر، الطلب الذي رفضته إدارة ناديه.

الأمر الذي دفع اللاعب لرفض السفر للرحلة التحضيرية للفريق، وتصاعد الأزمة خلال الأيام الأخيرة.

وبعد عدة مفاوضات كشف الموقع الرسمي للنادي اللندني، عن انتقال كوسيلني إلى بوردو، لخوض رحلة جديدة بعيداً عن الفريق.

Laurent Koscielny is leaving us to join side — (@Arsenal) August 6, 2019

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة الصفقة وصلت إلى 5 مليون يورو، نظير انتقال صاحب الـ33 عاماً لناديه الجديد.

وكان كوسيلني قد انضم لأرسنال في 2010 قادما من لوريان الفرنسي، وفاز مع الفريق بـ3 ألقاب كأس اتحاد إنجليزي.

ومن المتوقع أن يحاول المدفعجية التعاقد مع مدافع جديد قبل نهاية السوق، وسط اهتمام بضم أي من دايوت أوباميكانو نجم لايبزج الألماني، أو دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس.